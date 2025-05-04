Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

ÖNDER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN SONRASI YAŞANAN OLAY

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, bu esnada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla ve gerekli güvenlik önlemleri altında alandan ayrılım yaptı. Saldırının ardından polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı ve şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.T., burada işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırgan S.T, polisle yaptığı ilk sözlü ifadede, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.