Gündem

Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı

saldirganin-ifadesi-ortaya-cikti

ÖNDER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN SONRASI YAŞANAN OLAY

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, bu esnada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla ve gerekli güvenlik önlemleri altında alandan ayrılım yaptı. Saldırının ardından polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı ve şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.T., burada işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırgan S.T, polisle yaptığı ilk sözlü ifadede, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklama Yaptı: Şiddet Eylemi Düşündürücü Ve Ürpertici

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder anma töreni sonrası maruz kaldığı saldırıya ilişkin değerlendirme yaptı.
Gündem

Şanlıurfa’da Sulama Kanalına Düşen İki Çocuk

Şanlıurfa'nın Haliliye bölgesinde sulama kanalına düşen iki çocuk hayatını kaybetti. Olay, yerel halkta büyük üzüntü yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.