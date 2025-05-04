Saldırganın İfadesi Ortaya Çıktı!

SALDIRI OLAYI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalar ve güvenlik önlemleri eşliğinde alandan ayrıldı. Olayla ilgili yapılan müdahalede polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu belirlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.T., buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırgan, gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.” dedi. Ayrıca, CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili birikmiş sinirini de dile getirerek, “Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde ifadeler kullandı.