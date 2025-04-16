Saldırılar Fransa’da Devam Ediyor

CEZAEVLERİNE YENİDEN HÜCUMLAR

Fransa’da cezaevlerine yönelik saldırı dalgası, dün gece tekrar patlak verdi. Fransız terörle mücadele savcılığı, ülkenin güneyindeki Tarascon Cezaevi önünde birkaç aracın ateşe verildiğini ve Aix-Luynes’te bir cezaevi memurunun evinin önünde de araçların benzer şekilde yakıldığını açıkladı. Seine-et-Marne bölgesinde ise bir binanın kapısı tahrip edildi. Artık organize terör eylemleri olarak değerlendirilen bu olaylarla ilgili savcılık soruşturma açtı. Bu saldırılar, önceki iki gecede dokuz cezaevi ve bağlı kurumun hedef alınmasının ardından gerçekleşti. Hedefler arasında cezaevi personeline eğitim veren bir okul da yer alıyor.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Adalet Bakanı Gérald Darmanin, saldırganların devleti sindirmeyi hedeflediğini belirtti. “Devleti korkutmaya çalışan insanlar var. Geri adım atmayacağız. Eğer devlet geri çekilirse, geriye hiçbir şey kalmaz” dedi. Saldırıların gerçekleştiği bazı yerlerde duvarlara “DDPF” yazıları bırakıldı. Bu ifadenin, Fransız mahkumların haklarını savunduğu iddia edilen sol gruplarla bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Ancak Darmanin, saldırıların otomatik silahlarla cezaevi kapılarına ateş edilmesi gibi detaylarını vurgulayarak, bu olayları daha çok organize suç şebekeleriyle ilişkilendirdi. Darmanin, “Uyuşturucu kaçakçılarına karşı çok sert önlemler alıyoruz. Bazı ülkeler narkobanditliğe teslim oldu. Biz o noktada değiliz ama çok uzağında da sayılmayız” dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE TIRMANIŞ

Fransa’daki güvenlik güçleri, şu ana kadar dış ülkelerden müdahale ihtimaline dair bir işaret tespit edemedi. Ancak Güney Amerika’dan Avrupa’ya rekor seviyede kokain ithalatı, ülkedeki uyuşturucu pazarını dönüştürüyor. Özellikle Marsilya gibi büyük şehirlerden taşraya yayılan çeteler, daha önce görülmemiş şiddet olaylarına sebep oluyor. Fransa’da ele geçirilen kokain miktarı rekor kırmasına rağmen, çeteler bu süreçte büyük kazançlar elde ediyor. Fransa, yaklaşık 100 uyuşturucu çetesi liderini, yaklaşık bir yıl süren bir çabanın ardından yakalayarak cezaevine gönderdi. Hapishanelere yönelik saldırılar ise, bu tutuklamaların sonrasında başlamış durumda.