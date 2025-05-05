Saldırının Arkasındaki Kuklacı Belirlenmeli!

SELVI’DEN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 Mayıs 2025’te İstanbul Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Selvi, saldırının arkasındaki bağlantıların mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

KUKLA DEĞİL, KUKLACIYA BAKMAK GEREKİYOR

Selvi, yazısında “Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil, onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil, kuklacıya bakmak lazım” şeklinde ifade ederek, saldırgan S.T.’nin (66) yalnız hareket etmediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, S.T. 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 2020’de şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Selvi, bu saldırının kişisel bir husumetten kaynaklanmadığını ve siyasi bir hedef taşıdığını öne sürdü.

SALDIRININ SİYASİ HEDEFİ VAR MI?

Selvi, saldırının siyasi ortamı germek ve karışıklık yaratmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini vurguladı. “CHP Lideri’ne yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli” diyen Selvi, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti. Selvi, daha önce Özgür Özel’e yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendiğini de iddia etti. Örneğin, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili asılsız iddiaların CHP içindeki güç mücadelelerinden kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.