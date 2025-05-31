Şampiyon Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 geçti

2024-2025 SEZONU HEYECANI TAMAMLANIYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sona eriyor. Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Okan Buruk’un çalıştırdığı şampiyon Galatasaray, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile, hakem Buğra Taşkınsoy’un yönetiminde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, evinde konuk ettiği rakibini 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY, GOLLERİYLE GALİP GELİYOR

Karşılaşmada goller Mertens’in 17. dakikada penaltıdan attığı gol ve Osimhen’in 81. dakikada kaydettiği gol ile geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray sezonu 95 puanla tamamladı. Başakşehir ise 54 puanla ligi bitirdi.

MUSLERA’YA BÜYÜK DESTEK

Fernando Muslera, sahaya taraftarın destek gösterileri eşliğinde çıktı. Müsabaka öncesi ısınmak için sahaya adım atan Muslera, sarı-kırmızılı taraftardan güçlü alkışlar aldı. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleciye yönelik “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” gibi tezahüratlarda bulundu. Kale arkasında Muslera için “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı bir pankart açıldı. Muslera, 89. dakikada Günay Güvenç’e yerini bıraktı. Galatasaray’daki 14. sezonunu tamamlayan Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı ve birçok rekora imza attı. Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MERTENS, LİGDEKİ 100. MAÇINA ÇIKTI

Dries Mertens, Süper Lig’de 100 müsabakaya ulaştı. Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray’da 135 karşılaşmada forma giydi. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig’de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Başakşehir maçıyla birlikte ligdeki 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 gol kaydetti ve 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı bir pankart açtı. Belçikalı oyuncu, 79. dakikada Sallai’ye yerini bıraktı.