Şampiyon Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 Geçti

2024-2025 SEZONU HEYECANI TAMAMLANIYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun son haftası sona eriyor. Ligin 38. ve final maçında Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı şampiyon Galatasaray, Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Başakşehir ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Hakem Buğra Taşkınsoy’un yönettiği bu mücadelede Galatasaray, Başakşehir’i 2-0’lık skorla yenmeyi başardı.

GALATASARAY İKİ GOLLE SONUÇ ALDI

Maçta goller 17. dakikada Mertens’in penaltıdan, 81. dakikada ise Osimhen’in atmasıyla geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 95 puanla kapatırken, Başakşehir 54 puanda kaldı.

MUSLERA’YA TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Fernando Muslera, maç öncesi sahaya çıktığında taraftarlarının yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. Isınmak için sahaya adım attığında sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir alkışla onu karşıladı. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleci için “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” şeklinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, kale arkasında “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı bir pankart açtı. Muslera, 89. dakikada Günay Güvenç’e yerini bıraktı. Galatasaray’daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek olan Muslera, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Muslera, kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

MERTENS İÇİN ÖZEL ANLAR

Dries Mertens, Süper Lig’de toplamda 100. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Mertens, Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray’da toplamda 135 karşılaşmada mücadele etti. 38 yaşındaki futbolcu, 99 Süper Lig maçının ardından 100. kez sahaya çıkarak 24 gol atmayı başardı. Mertens, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Taraftarlar, Mertens için “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı bir pankart açtı. Belçikalı futbolcu, 79. dakikada Sallai’ye yerini bıraktı.