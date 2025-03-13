Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Finalistler Belirlendi

sampiyonlar-ligi-nde-ceyrek-finalistler-belirlendi

ÇEYREK FİNALİSTLER KESİNLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistlerin kimler olduğu netleşti. Daha önce çeyrek finale ulaşan Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter’in yanı sıra bu akşam gerçekleştirilen karşılaşmalarda Borussia Dortmund, 1-1 berabere kaldığı Lille’i deplasmanda 2-1’lik skorla yendi.

İKİNCİ MAÇTAKİ BAŞARILAR

Aston Villa, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada Club Brugge’ü 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Arsenal ise PSV ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kalarak çeyrek final biletini kaptı. Öte yandan Real Madrid, ilk maçta 2-1’lik galibiyetinin ardından Atletico Madrid ile ikinci maçta 1-0 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarıyla tura geçen takım Real Madrid oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

– Arsenal – Real Madrid
– PSG – Aston Villa
– Barcelona – Borussia Dortmund
– Bayern Münih – Inter

ÖNEMLİ

Dünya

Trump: Ateşkes İçin Rusya’nın Kararı Önemli

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya bir heyet gönderildiğini ve ateşkesin Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Pozitif mesajlar aldıklarını da vurguladı.
Ekonomi

Benzine 1,40 TL Zam Geliyor!

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor; Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış sonucu benzine 1,40 lira zam yapılması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.