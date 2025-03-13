Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Finalistler Belirlendi

ÇEYREK FİNALİSTLER KESİNLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistlerin kimler olduğu netleşti. Daha önce çeyrek finale ulaşan Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter’in yanı sıra bu akşam gerçekleştirilen karşılaşmalarda Borussia Dortmund, 1-1 berabere kaldığı Lille’i deplasmanda 2-1’lik skorla yendi.

İKİNCİ MAÇTAKİ BAŞARILAR

Aston Villa, 3-1 kazandığı ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada Club Brugge’ü 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Arsenal ise PSV ile oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kalarak çeyrek final biletini kaptı. Öte yandan Real Madrid, ilk maçta 2-1’lik galibiyetinin ardından Atletico Madrid ile ikinci maçta 1-0 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarıyla tura geçen takım Real Madrid oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

– Arsenal – Real Madrid

– PSG – Aston Villa

– Barcelona – Borussia Dortmund

– Bayern Münih – Inter