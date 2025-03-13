Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Finalistler Belli Oldu

ÇEYREK FİNAL İLE İLGİLİ GELİŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistlerin kimleri olduğu netleşti. Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter takımları çeyrek finale yükselmişti. Bugün oynanan karşılaşmalarda Borussia Dortmund, Lille’i deplasmanda 2-1 yenerek tur atladı. Aston Villa ise 3-1 kazandığı ilk maçın ardından Club Brugge’ü 3-0 gibi bir skorla geçerek çeyrek finale girdi.

REAL MADRID’İN PENALTI HEYECANI

Arsenal, 7-1 yendiği PSV ile rövanşta 2-2 berabere kalarak çeyrek final bileti aldı. Real Madrid ise, ilk maçta 2-1 yendiği Atletico Madrid’e karşı 1-0 kaybettiğinde maç uzatmaya gitti. Uzatma sürelerinde durum değişmeyince, Real Madrid penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri de ilan edildi. Eşleşmeler şöyle oluştu: Arsenal – Real Madrid, PSG – Aston Villa, Barcelona – Borussia Dortmund, Bayern Münih – Inter.