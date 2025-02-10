Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF AŞAMASI BAŞLIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin play-off aşaması, bu Salı günü gerçekleşecek olan maçlarla birlikte başlayacak. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, play-off turunda Salı ve Çarşamba günleri ilk mücadeleler yapılacak.

RÖVANŞ MAÇLARI ŞUBAT’TA YAPILACAK

Rövanş karşılaşmaları, 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, bu play-off turunda karşılaşarak son 16 turuna katılmak için mücadele edecek.