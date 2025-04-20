Şampiyonluk Mücadelesi Kızıştı

ŞAMPİYONLUK HEYECANI DORUKTA

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşarak evinde 3-3’lük beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuç Fenerbahçe’nin puanını 72’ye çıkarıyor ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indiriyor. Galatasaray ise 77 puanla liderliğini sürdürüyor ve sezonun sona ermesine yalnızca 6 maç kala şampiyonluk için önemli bir avantaj sağlıyor.

FİKSTÜRLER ZORLU RAKİPLERLE DOLU

Her iki takımın da kalan maç fikstürü oldukça zorlu rakiplerle dolu. Galatasaray, sırasıyla Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise Gaziantep, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla beklenirken, her hafta sanki bir final maçı havasında geçiyor.