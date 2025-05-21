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Samsun’da Bıçaklı Saldırı: 3 Tutuklandı

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ETKİNLİKTE KANLI SALDIRI

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri sırasında, sanatçı Aydilge’nin konseri esnasında talihsiz bir olay yaşandı. K.Ç. (19) isimli genç, kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu K.Ç., karnından ve kalçasından yaralandı ve derhal hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Hastanede tedavi altına alınan K.Ç.’nin durumu hakkında bilgi alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. Ancak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın peşine düştü. Yapılan takip sonucu bıçaklama olayını gerçekleştiren Ö.T. (19), B.T. (19), Y.K. (18) ve M.Ö. (18) hızlı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gözaltına alınan dört genç, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan Ö.T., B.T. ve Y.K., mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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