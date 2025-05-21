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Samsun’da Bıçaklı Saldırı: 3 Tutuklandı

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19 MAYIS ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KONSERDE SALDIRI

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Aydilge konseri gerçekleşti. Bu esnada 19 yaşındaki K.Ç., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı genç, karnından ve kalçasından aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Hastaneye kaldırılan K.Ç. tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın peşine düştü ve bıçaklama olayıyla bağlantılı olan 19 yaşındaki Ö.T. ve B.T. ile 18 yaşındaki Y.K. ve M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜÇ VE SONUÇLAR

Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen bu dört şüpheli, nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Ö.T., B.T. ve Y.K., mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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