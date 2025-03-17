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Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞARILI OPERASYON

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik etkili bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yapan bir şahsa yönelik hareket geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI

İlkadım ilçesinde yapılan bu operasyonda, kaçak sigara imalatında kullanılan 1 adet otomatik sigara sarma makinesiyle birlikte 5 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli süreç başlatıldı.

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