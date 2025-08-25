Samsun’da Kayıp Kız Çocuğu Bulundu

Gündem

HÜZÜNLÜ OLAY

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde, bu sabah saatlerinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Saat 06.30 civarında, vatandaşlar inşaat halindeki 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan birini fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAYIP KIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin, ailesinin önceki gece kayıp olarak başvurduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma sürecini başlattı.

