Samsung, Apple’ı Yapay Zeka İle Geçti

GALAXY S25 MODELİYLE YAPAY ZEKADAKİ YENİ DENEYİMLER

Samsung’un Galaxy S25 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcılar Galaxy AI ile Apple Intelligence arasındaki farkları deneyimleme şansı buldu. Galaxy AI, Google’ın Gemini teknolojisiyle entegre bir şekilde çalışarak oldukça gelişmiş bir araç sunuyor. Bununla birlikte, Apple’ın yapay zeka sistemi, beklenen performansı gösteremiyor. Hem iOS’taki Apple Intelligence hem de Samsung telefonlarındaki Gemini destekli Galaxy AI, kullanıcılara görüntülerden öğe silme aracı sağlıyor. Geçmişte bu tür düzenlemeleri profesyonellere yaptırmak zorundaydınız; ancak artık yapay zeka sayesinde bu işlemleri hızla gerçekleştirmek mümkün. Ancak Reddit ve X kullanıcılarının paylaşımları, her iki yapay zeka sistemi arasındaki sonuçlarda büyük farklar olduğunu gösteriyor. Galaxy S25’i erken deneyimleyen kullanıcılar, Samsung’un ve Apple’ın teknolojilerine karşılaştırmalı bir bakış açısı sunarak şöyle yorumlarda bulundular: “Apple Intelligence, sanki bir çocuğun Photoshop denemesi gibi.”

APPLE’IN YAPAY ZEKASI ACELEYE GETİRİLMİŞ

Samsung’un yapay zeka konusunda sağladığı avantajlar, Apple Intelligence’ın dikkat çekici sorunları ile karşılaştırıldığında belirginleşiyor. Apple’ın yapay zeka sistemi, rakiplerine yanıt vermek amacıyla aceleye getirilmiş. Galaxy AI ve Gemini gibi diğer yapay zeka çözümleri sürekli olarak geliştirilmeye devam ederken, Apple’ın teknolojisi henüz bir prototip aşamasında kalıyor. Apple Intelligence, bildirimleri doğru bir şekilde özetlemede zorluk çekiyor. Bu durum, özellikle haber bildirimlerinde yanıltıcı mesajların ortaya çıkmasına neden oldu ve şirket, bazı uygulamalar için bildirimleri durdurma kararı almak zorunda kaldı. Paylaşılan görseller, Apple Intelligence’ın ne kadar geride kaldığını ve daha fazla geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

APPLE’IN GELECEK HIZI VE YENİLİKLERİ

Apple’ın bu sorunu çözme sürecinin zaman alacağı öngörülüyor. Ancak, şirketin bu konuda çalışmalara devam ettiği ve yapay zeka departmanına daha fazla personel kaydırdığı biliniyor. Apple Intelligence, gelişim sürecinde ilerledikçe gelecekte diğer yapay zeka modellerine karşı ciddi bir rakip haline gelebilir. Fakat şu anda iPhone kullanıcıları, aldıkları ürünün vaat ettiği performansı elde edemiyor. Yakın zamanda gelen açıklamalara göre, Apple’ın en büyük yapay zeka özelliği 2026’da piyasaya sürülecek, yani iPhone 17’nin satışa sunulmasından sonra.