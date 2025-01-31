Samsung Galaxy S25 Kampanyasında Büyük Avantajlar!

GALAXY S25 SERİSİ İÇİN KAMPANYA DETAYLARI

9 Şubat’a kadar devam edecek Değişim ve Hafıza Yükseltme Kampanyası ile Galaxy S25 Serisi ürünlerine cazip avantajlarla sahip olmak mümkün. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri; Samsung’un Galaxy AI ile başlattığı mobil yapay zekâ deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyor. Samsung Electronics, yeni Galaxy S25 Serisi ile bugüne kadarki en doğal ve bağlama en duyarlı mobil deneyimleri sunuyor. Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25, Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor. Bu buluşmaya özel kampanya düzenleyen Samsung, Galaxy S25 Serisi’ne yönelik değişim ve hafıza yükseltme fırsatları sunuyor. samsung.com.tr ve Samsung mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde geçerli olan kampanya, 9 Şubat’a kadar devam ediyor.

DEĞİŞİM KAMPANYASI FIRSATLARI

Samsung’un Değişim Kampanyası kapsamında, 9 Şubat tarihine kadar eski telefonunu Galaxy S25, Galaxy S25+ veya Galaxy S25 Ultra ile değiştiren tüketiciler, koşulları sağladıkları takdirde, aldıkları modele göre 5 bin ila 8 bin TL arasında ek destek fırsatından faydalanabiliyor. Galaxy S25 ve S25 Ultra için geçerli olan Hafıza Yükseltme Kampanyası’nda, Galaxy S25 Ultra modelini satın alan tüketiciler, 1TB hafıza seçeneğini 512 GB ürün fiyatına (tavsiye edilen satış fiyatı 101.499 TL yerine 91.499 TL) alabiliyor. Aynı şekilde, 512 GB hafıza seçeneği de 256 GB ürün fiyatına (tavsiye edilen satış fiyatı 91.499 TL yerine 83.499 TL) sunuluyor. Tüketiciler, değişim kampanyası veya hafıza yükseltme kampanyasından birini tercih edebiliyor.

ÖZEL TEKLİFLER VE HEDİYELER

Samsung, Galaxy S25 Serisi modellerinin birlikte alımında özel bir indirim sunuyor. Serideki 3 modelden biri satın alındığında Şeffaf Kılıf’ta yüzde 50 indirim sağlanıyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişler için de özel bir hediye kampanyası bulunuyor. 9 Şubat’a kadar geçerli olan bu kampanya ile Samsung mobil uygulaması üzerinden Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden birini alanlara Samsung EI-T5600 Siyah SmartTag 2 Akıllı Takip Cihazı hediye ediliyor. Yine aynı tarihe kadar Galaxy S25 Serisi’nin her modelinin satın alınmasında Galaxy Watch Ultra Bluetooth’un yüzde 20 indirim fırsatıyla sunulacağı duyuruldu.

EK İLGİLİ HİZMETLER

Galaxy S25 Ultra, S25+ veya S25 modellerinden biri satın alındığında, 3 ay süreli Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası hediye ediliyor. Bu sigorta, ani ve beklenmedik olaylar neticesinde cihazın ekranında oluşacak hasarları 3 aylık süre içinde bir kez teminat altına alıyor. Katılımcılar, bu kampanyalardan birlikte yararlanabiliyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YENİLİKLER

Galaxy S25 Serisi, Galaxy S Serisi’nde bugüne kadar sunulan en güçlü işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu güç sayesinde, Galaxy S25 Serisi, bulut üzerinden sağlanan yapay zekâ görevleri de dahil olmak üzere birçok özelliği, herhangi bir ödün vermeden daha fazla yapay zekâ deneyimi işleme yeteneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ayrıca, doğal dil anlama konusunda atılımlar gerçekleştirerek günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. Sadece istenileni söyleyerek, Samsung Galeri’de belirli bir fotoğrafı sezgisel olarak bulmak mümkün hale geliyor.

TASARIM VE DAYANIKLILIK

Galaxy S25, 6.2 inç, S25+ 6.7 inç ve S25 Ultra 6.9 inç ekran boyutlarına sahip. Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış kenarlarıyla Galaxy S serisi içerisinde en ince, en hafif ve en dayanıklı model olarak öne çıkıyor. Dayanıklı titanyum kenarları ve camdan daha güçlü olan, türünün ilk örneği yeni Corning® Gorilla® Armor 2 kaplaması ile kullanıcılarına sunuluyor. Bu kaplama, çizilme direncinin yanı sıra gelişmiş düşme korumasını da destekliyor.

Samsung’un Galaxy S25 Serisi’ne özel düzenlediği kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Samsung Çağrı Merkezi’ni arayabilir veya güncel kampanya koşullarını ve mağaza listesini samsung.com/tr adresinden inceleyebilir.