Samsung Galaxy S26 Bataryası Büyüyecek

YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Samsung, Galaxy S26’nın batarya kapasitesini artırmayı planlıyor ve bu doğrultuda batarya teknolojisinde değişiklik yapmayı düşünüyor. FNNews’e göre, Güney Koreli teknoloji şirketi, pillerde silikon-karbon çözümünü kullanmayı amaçlıyor. Bu yeni teknoloji sayesinde telefonların batarya kapasitesinin 7.000 mAh’ye ulaşması mümkün olabiliyor. Yeni batarya teknolojisi, katot malzemesindeki grafiti silikon ile değiştirerek kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

REKABET GÜCÜ ARTIRILIYOR

Samsung’un silikon-karbon piller konusunda dikkatli bir yaklaşım sergilemesinin sebebi, Çinli rakiplerinden daha fazla ünite üretmesidir. Bu tutum, şirketin yıllardır 25W ve 45W şarj hızlarını tercihin arkasındaki mantıkla da uyumlu. FNNews’e göre, Samsung, gelecek yıl amiral gemisi modellerinde silikon-karbon bataryalarını entegre etmek için büyük yatırımlar yapıyor. Malzeme bileşimi ve genişleme ile ilgili yaşanan sorunların çözülmüş olması, Apple’ın iPhone 17 için daha ince piller kullanma konusunda daha fazla güven duymasına olanak tanıyabiliyor.

GEÇMİŞ MODEL İLE KARŞILAŞTIRMALAR

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh batarya ve 45W şarj desteğiyle geldi. Bu batarya, beş yıl önce tanıtılan Galaxy S20 Ultra ile aynı kapasiteye sahip. Benzer şekilde, Galaxy S25 ise 4.000 mAh batarya ve 25W şarj desteği sunarak daha önceki 2020 modelindeki özellikleri tekrar ediyor. Bu durum, Samsung’un yenilik arayışında mevcut rakiplerle rekabet etme isteğini göstermekte.