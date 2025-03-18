Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR MAÇI SONRASI TARTIŞMALAR

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile oynadığı ve 0-0 berabere tamamlanan maçın yankıları devam ediyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın maç sonrasında Galatasaray’a olan sempatilerini belirtmesi ve “Mourinho bizim maçı izlemiş mi?” şeklindeki çıkışı, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkilere yol açtı. Şimdi ise Yıldırım’ın transfer hedefi Kerem Demirbay, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

YILDIRIM’DAN FENERBAHÇE’YE ELEŞTİRİ

Samsunspor’un Kadıköy’de kazandığı puan sonrası Yıldırım, bir televizyon programında “Mourinho geçtiğimiz hafta bizim maçı izlemiş mi? Ezbere yorum yapıyor” diyerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya eleştiride bulundu. Önceki açıklamalarıyla da tepkileri üzerine çeken Yıldırım, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında “Kalpleri ile beyinleri arasında çelişki olmuştur” demişti. Yıldırım ayrıca Galatasaray maçında da aynı hırsla mücadele edeceklerini dile getirdi.

KEREM DEMİRDAY HEDİFTE: GALATASARAYLI MI OLACAK?

Samsunspor’un kadrosunda eski Galatasaraylı futbolcular Okan Kocuk, Emre Kılınç ve Celil Yüksel bulunuyor. Yıldırım, transfer yasağı problemine bir çözüm bulması halinde Galatasaray’dan Kerem Demirbay’ı kadroya katmayı amaçlıyor. Bir televizyon programında “Galatasaray’dan kimi isterdiniz?” sorusuna “Kerem Demirbay” yanıtını veren Yıldırım, bu oyuncu için görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ettiriyor.

KEREM’İN GALATASARAY SERÜVENİ: DÜŞÜŞTE Mİ?

Almanya Milli Takımı oyuncusu Kerem Demirbay, geçtiğimiz sezon Galatasaray’a transfer olduktan sonra Rizespor ve Adana Demirspor maçlarında attığı gollerle dikkat çekti. Ancak bu sezon Gabriel Sara’nın yüksek performansı ve Mario Lemina’nın transferiyle birlikte forma bulmakta zorlandığı görülüyor. Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması beklenen Kerem’e Bundesliga’daki bazı kulüplerden ve Başakşehir’den teklifler geldiği iddia ediliyor.