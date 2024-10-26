Samsunspor, Deplasmanda Galibiyet Arıyor

MAÇ ÖNCESİ SAMSUNSPOR’UN PERFORMANSI

Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Samsunspor, sezonun geride kalan 9 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 19 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 4 deplasman karşılaşmasını da kazanarak dikkat çekti. Bu maçlar arasında Gaziantep FK’yı 1-0, Hatayspor’u 3-0, Rizespor’u 1-0 ve Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti. Samsunspor, Kasımpaşa’yı yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 5’e çıkarmayı hedefliyor.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Karşılaşma, yarın saat 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor kafilesi, kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak hava yolu ile İstanbul’a gitti. Kafile, konakladığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

MAÇIN HAKEM ÜÇLÜSÜ

Zorlu mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Ona Murat Temel ve Mert Bulut da yardımcı hakem olarak eşlik edecek.