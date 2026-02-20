Samsunspor, KF Shkendija’yı 1-0’la Geçti

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya’nın KF Shkendija takımıyla karşılaştı. Tose Proeski Arena’da gerçekleşen mücadelede Samsunspor, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

PENALTIDAN YARARLANAMADI

Temsilcimiz Samsunspor, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı ve 5. dakikada penaltı kazandı. Assoumou, ceza sahasına girerken Fetai’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Rohit Saggi, penaltı kararı verdi. Ancak Ndiaye’nin kullandığı penaltıda top, üstten auta gitti.

Samsunspor, aradığı golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji ile buldu. Holse, sağ kanatta rakibini geçerek son çizgiye indi ve sol ayakla kale ağzına gönderdiği topu Marius, ağlara yolladı. Maçın geri kalanında başka gol olmayarak mücadele, Samsunspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

RÖVANŞ MAÇI SAMSUN’DA

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Şubat Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Temsilcimizin, bir üst tura çıkabilmesi için her türlü galibiyet yeterli olacak.

SAMSUNSPOR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija karşısına çıkan yeni teknik direktörü Thorsten Fink, son müsabakaya oranla kadroda birisi zorunlu olmak üzere toplamda 4 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın Kayan, Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat’ın yerine Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou’nun yer aldığı ilk 11 açıklandı. Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse ve Ndiaye ile çıktı.

SAMSUNSPOR’DA 5 EKSİK

Takımda sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında kadroda yer almadı. UEFA’ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da takımda yer almadı.

İLGİ BÜYÜKTÜ

United Conference League son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor karşılaşmasına gurbetçiler büyük bir ilgi gösterdi. Farklı takımların formalarını giyen Türk taraftarlar, tribünleri doldururken, yaklaşık 1500 Samsunspor taraftarı misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu. Üsküp kentindeki meydanda toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar sloganlar atarak stadyuma geçiş yaptı ve stadyumda oldukça az sayıda Shkendija taraftarı takımlarına destek verdi.