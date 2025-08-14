Samsunspor’un Rakibi Panathinaikos Belli!

ARDA TURAN’IN YÖNETİMİNDEKİ SHAKHTAR DONETSK İLE PANATHINAIKOS’UN KARŞILAŞMASI

Arda Turan’ın teknik direktörlük yaptığı Shakhtar Donetsk, Yunan takım Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Miejski Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadele, 90 dakika sonunda 0-0 eşitlikle tamamlandı ve bu nedenle uzatmalara geçildi.

PENALTILARDA GALİP GELEN PANATHINAIKOS

Uzatma süresinde de her iki ekipten gol sesi çıkmadı. Bunun sonucunda penaltı atışları gerçekleştirildi ve Panathinaikos, bu seride rakibini 4-3 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdırdı. Shakhtar Donetsk ise yolculuğuna Konferans Ligi’nde devam etmek durumunda kaldı. Bu arada Shakhtar Donetsk’te Oleg Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç oldu.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın sonlarına doğru, Shakhtar Donetsk’in teknik patronu Arda Turan da 82. dakikada hakeme itirazda bulundu ve kırmızı kart gördü. Bu gelişme sonrası Turan, maçın geri kalanını tribünden izlemek zorunda kaldı.

SAMSUNSPOR’UN RAKİBİ PANATHINAIKOS

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor’un rakibi, Panathinaikos oldu.