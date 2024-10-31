“Sanal Kart Kullanımı İle Güvenli Alışveriş”

ONLINE ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kasım ayındaki indirim ve kampanya günlerinde online alışveriş yapanlara, ‘sanal kart kullanmaları’, ‘sahte internet sitelerine dikkat etmeleri’ ve ‘olumsuz bir durum yaşandığında Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmaları’ önerildi. Tüketiciler Derneğince (TÜDER), Türkiye’de çeşitli isim ve kampanyalarla düzenlenmesi planlanan online alışveriş günleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunuldu. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, e-ticarette kasım ayında beklenen indirim sürecinin tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Küçük, tüketicilerin “gerçek indirimli satışları” olumlu bir şekilde değerlendirdiğini, ancak bu süreçte sahte indirimler yapan işletmelere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN TEMELİ

Küçük, tüketicilere ihtiyaçlarına uygun ürünleri almalarını tavsiye ederken, “Son yıllarda Türkiye’de internetten alışverişte artış eğilimi söz konusu. Tüketicilerimiz elektronik ticareti benimsemeye başladı” dedi. “Kasımda birçok şirket indirimli satışlar ve kampanyalar hazırlıyor” diyen Küçük, tüketicilerin ihtiyacına uygun alışveriş yapması gerektiğini tekrarladı. “e-ticarette güvenli alışveriş yapmak en kritik konudur” diyen Küçük, dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

SAHTE SİTELERE DİKKAT

Küçük, “Bu indirim dönemlerinde bazı kötü niyetli kişiler sosyal medya üzerinden sahte siteler oluşturup, tüketicileri aldatmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Tüketicilerin alışveriş yapacakları internet sitelerini iyi araştırmalarını ve güvenli sitelerden alışveriş yapmalarını öneren Küçük, “Yasal muhatap olmayan bir siteye alışveriş yapmamalıyız” şeklinde konuştu. Ayrıca, tüketicilerin alacakları ürünleri farklı sitelerde karşılaştırmalarını, ürünün orijinal olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etti.

KARGO SÜRECİ VE İADE HAKLARI

Küçük, “Alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında satın alınan ürünün stokta olup olmadığını kontrol etmek de var” dedi. Ayrıca, kargo süreçlerinde yoğunluk olabileceğini ve bunun gecikmelere neden olabileceğini belirtti. Tüketicilerin satın aldıkları ürünü kargo elemanıyla birlikte açarak kontrol etmeleri gerektiğini ve herhangi bir sorun olursa iade sürecini başlatmalarını önerdi. “14 gün içerisinde cayma haklarının olduğunu unutmasınlar” diye ekledi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Küçük, maddi zarar durumunda öncelikle firma ile irtibat kurulması gerektiğini ve eğer sorun çözülmezse Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerektiğini söyledi. “104 bin liraya kadar olan maddi zararlar için başvuru yapılabiliyor” diyen Küçük, bu durumun önemli bir hak olduğunu hatırlattı.

SANAL KART ETKİNLİĞİ

Tüketicilerimizi sanal kart kullanmaya teşvik eden Küçük, bu kartlarla alışveriş yapmanın daha güvenli olduğunu ifade etti. Güvenli sitelerden alışveriş yapmanın yanı sıra, onaylı ödeme sistemlerinin kullanılmasının önemine dikkat çekti. “Sahte sitelerle karşılaşıldığında hemen emniyete başvurmalı” diyen Küçük, “Ürünün alındığı yer ile ödeme yapılan isim uyumlu olmalı” şeklinde sözlerini tamamladı. Tüketicilerin bu yoğun dönemde dikkatli olmalarının kritik bir konu olduğunu vurguladı.