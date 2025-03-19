Sanatçı Ercan Saatçi Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN SANATÇI

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz gibi isimlerin gözaltı kararı sonrasında sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Ercan Saatçi’nin gözaltına alınmasının duyurusunu Ekol TV spikeri “Şaşkınım” diyerek yaptı. Spiker, “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” ifadesini kullandı. İddialara göre saatçi, İBB konserleriyle ilgili gerekçelerle gözaltına alındı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamladı ve bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü. Bu süreçte, Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı ve okulun müzik grubunu kurarak liselerarası müzik yarışmalarına katıldı.

1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adlı müzik grubunu kurdu ve çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. 1988’de, lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” şarkısıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisi iken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı ve üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik elde etti.

MÜZİK KARIYERİ VE BAŞARILARI

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncülük elde etti. Aynı yıl İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ayrıca, Grup Vitamin’i kurarak iki albüm çıkardı. Müzik kariyerinde birçok başarıya imza atan Saatçi, birincilik ve ikincilik ödülleriyle birlikte dört kez Hürriyet Altın Kelebek ve iki kez Hey Dergisi ödülü kazandı. Ayrıca, birçok televizyon ve radyo programında “Yılın Şarkısı”, “Yılın Şarkı Sözü” ve “Yılın Grubu” ödüllerine layık görüldü.

Televizyon dünyasında da aktif rol alan saatçi, 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar, 2006’da Star Avı, 2008’de ise Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile jüri üyeliği yaptı. 2007 yılında General Mobile ile yaptığı anlaşma kapsamında firmanın zil seslerini besteledi. Özel hayatında, Gülümsün Özkök ile evliliği 14 Ekim 2009’da sona erdi ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında Kanal D’de başlayan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi ve 2022-2023 yıllarında programı evinde çekerek ünlü konuklarla şarkılar seslendirdi.