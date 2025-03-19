Sanatçı Saatçi Gözaltına Alındı

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınmasının ardından medya gündemi hareketlendi. Gözaltı kararı, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz gibi isimlerin ardından geldi. Ekol TV spikeri, bu durumu “Şaşkınım” diyerek duyurdu ve “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” ifadesini kullandı. İddialara göre saatçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) konserlerine yönelik bir gerekçeyle gözaltına alındı.

ERCAN SAATÇİ’YE GENEL BAKIŞ

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokul eğitimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamlayarak müzikle tanıştı. Bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü ve bu süreçte Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı. Lise yıllarında, Ercan-Yavuz-Vahe adlı müzik grubunu kurarak birçok yarışmada ödül kazandı.

MÜZİK KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

1988 yılında lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” adlı şarkıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandı. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kontrbas Bölümü’nde eğitim alırken TRT Eurovision finallerine katılma hakkı elde etti. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncülük elde etti. O yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerine yön verdi ve ardından Grup Vitamin’i kurarak iki albüm çıkardı.

Müzik alanında birçok ödül kazanan Ercan Saatçi, televizyon dünyasında da dikkat çekti. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar, 2006’da Star Avı, 2008’de ise Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. 2007 yılında General Mobile ile bir anlaşma yaparak, firmanın zil seslerini besteledi. Özel yaşamına gelince, Gülümsün Özkök ile olan evliliği 14 Ekim 2009’da sona erdi ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında Kanal D’de başlayan ve daha sonra YouTube’a taşınan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2022-2023 yıllarında ise programı kendi evinde çekerek ünlü konuklarla şarkılar seslendirdi.