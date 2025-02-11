Sanayi Bölgesinde Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Saat 00.30 civarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında bir olay yaşandı. Fabrikanın dokuma alanında çalışan 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi rahatsızlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadı. İşçilerin durumu ihbar etmesiyle birlikte sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 17 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören işçilerden G.K’nın (30) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

AFAD EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve AFAD ekipleri fabrika içerisinde karbonmonoksit seviyesinin ölçülmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür” denildi.