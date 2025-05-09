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Sanayi İşçilerine Yeni Konut Desteği!

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YENİ LOJMAN PROJESİNİN DUYURULMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen işçilere yönelik bir lojman projesini tanıttı. Proje, ilk olarak Manisa’da uygulanacak ve işçilerin barınma ile ulaşım sorunlarını hafifletmeyi hedefliyor.

MODERN LOJMANLAR VE SEMBOLİK ÜCRET

Proje kapsamında işçilere, kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sunulacak. Bakan Kacır, açıklamalarında barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal yaşamın da destekleneceğini ifade etti. Bu yeni konut modeli, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

SOSYAL YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

Proje ile barınma ve ulaşım sorunları en aza indirilecek, sosyal ve kültürel yaşam desteklenecek. Böylece, işçilerin üzerindeki kira yükü hafifletilecek ve sanayi bölgeleri kalkınmada yeni bir ivme kazanacak. Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, projeyi sadece bir konut hamlesi olarak değil, sanayi işçileri için bütüncül bir sosyal yaşam alanı olarak tanımladı.

ÇEVRE DOSTU TASARIM VE DİJİTALLEŞME

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise lojmanların çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun şekillerde tasarlanacağını belirtti. Bu yeni konut modeli, işçilerin iyileşen yaşam koşulları ile sanayi bölgelerini daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

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