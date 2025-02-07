Sanayi Sitesinin Bob Ross’u Ali Ulutaş

SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞEN ATÖLYE

Nevşehir’de 65 yaşındaki Ali Ulutaş, kamyon ve kamyonetlerin kasalarını boyuyorken, boş zamanlarında yaptığı tablolarla sanayideki atölyesini sanat galerisine dönüştürüyor. Boya ve fırçalarını hazırlar, resim çizerken farklı duygulara kapıldığını ifade eden Ulutaş, “Atölyeye her türlü araç geliyor, kimi söz yazdırıyor kimi resim yaptırıyor. Boş vakitlerimde de tablolar çiziyorum. Çizmek istediğim tablolar var ama zaman gerekiyor uğraşmak için” diyor.

UZUN YILLAR BOYUNCA DEVAM EDEN BİR TUTKU

Lale Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde kamyon ve kamyonet kasalarını boyamaya devam eden Ulutaş, müşterilerinin araçlarını istedikleri resim ve yazılarla süslüyor. Yaklaşık yarım asırdır bu mesleğini şevkle sürdüren Ulutaş, boş zamanlarında da yağlı boya resimler yapıyor. Manzara tablolarını atölyesinin duvarlarına asarak eserlerini komşu iş yeri çalışanları ve müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bob Ross’un hayranı olan Ulutaş, “Okul öncesinde ailem ve akrabalarım, ilkokulda ise öğretmenlerimin takdiri resme tutkumun artmasına neden oldu” şeklinde belirtiyor.

BOB ROSS’TAN ESİNLENME

Ulutaş, yıllarca televizyonunda ressam Bob Ross’u izleyerek kendini geliştirdiğini anlatarak, Ross’un tekniklerini uygulayıp kısa sürede manzara tabloları yapma yeteneği kazandığını aktarıyor. “Ben onu izliyordum, komşular da şimdi beni izliyor. Çalışmalarımı sentetik boyayla yapıyordum, 4 yıldır akrilik boya ile yapıyorum. İnce MDF plakalar üzerine çoğu resmimi çizdim ama tuvale yaparak yeni resimler hazırlamak istiyorum. Resim ayrı bir tutku” diyen Ulutaş, çizerken başka şeyleri düşünemediğini ekliyor.

SERGİ HAZIRLIĞI

Ulutaş, aynı zamanda sergi hazırlıklarına devam ettiğini ve resimlerini sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediğini paylaşarak çalışmalarına olan tutkusunu sürdürüyor. Bu tutku ona mutluluk veriyor ve “Tablodaki yerler sanki beni şöyle yap diye gösteriyor. Beni alıp başka yerlere götürüyor” diyor.