Sandal ve Sütşurup Arasında Ayrılık Krizi!

KAVGA VE AYRILIK İDDİALARI

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında bir kavga olduğu ve ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 10 yıl süren evliliğinin ardından Emina JAoviç ile 2018 yılında boşandı. Ayrılığın akabinde birçok isimle anılan Sandal, Melis Sütşurup ile yeni bir ilişki yaşamaya başladığını duyurdu.

İLİŞKİLERİ KISA SÜRDÜ

Sandal ve Sütşurup’un aşkı toplamda 6 ay sürdü. Melis Sütşurup, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz…” dedi. Yakın çevreleri, çiftin ilişkilerinin döneceğine inanmıyordu; ancak çift yeniden bir araya geldi ve ilişki, evlilikle sonuçlandı. Mustafa Sandal, 11 Haziran 2022’de kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile Roma’da nikah masasına oturdu. Evliliklerinde 1,5 yıl geride bırakan ünlü çift bir kez daha kötü bir haberle gündeme geldi.

TARTIŞMA VE SOSYAL MEDYA GÜNCELLEMESİ

Geçtiğimiz günlerde Londra’ya giden Sandal ve Sütşurup’un şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Bu tartışma sonrasında ünlü şarkıcının tek başına Türkiye’ye döndüğü belirtildi. Taraflardan herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Melis Sütşurup’un sosyal medya hesabında ‘Sandal’ soyadını kaldırması ve birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.