Dünya

Sanders, İsrail’in Parya Devlet Olduğunu Belirtti

sanders-israil-in-parya-devlet-oldugunu-belirtti

BİREYSEL GÖRÜŞLER VE ELEŞTİRİLER

ABD’li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etme niyetini eleştirerek, ülkenin neredeyse “parya bir devlet” haline geldiğini ifade etti. Sanders, katıldığı CNN canlı yayınında bu noktada önemli açıklamalarda bulundu. 7 Ekim saldırılarına yönelik olarak İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu kabul eden Senatör, “Ancak İsrail’in o tarihten bu yana yaptıkları, tüm Filistin halkına karşı bir savaşa dönüştü.” şeklinde konuştu.

Gazze’deki duruma dikkat çeken Sanders, çocuklar da dâhil on binlerce insanın açlık çektiğini belirtti. Bununla beraber, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uyguladığı ablukayı da sert bir dille eleştirdi. Sanders, “Şu anda Netanyahu’nun yaptığı, İsrail hükümetinin yaptığı, İsrail’i neredeyse bir parya devlet haline getirdi. Korkarım ki İsrail, sadece ABD’de değil tüm dünyada çok ama çok olumsuz bir görünüşte.” ifadeleriyle durumu özetledi.

ASKERİ PLAN VE İŞGAL GENİŞLETİLMESİ

Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme planlarını duyurdu. Aynı zamanda, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeye ve kalıcı hale getirmeye yönelik saldırı planlarının uygulandığı bilgisi verildi.

