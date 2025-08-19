Sanık, Başkasının Fotoğrafını Paylaştı

YARGITAY’IN YENİ KARARI

Yargıtay, sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulunan kullanıcılar için önemli bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, halka açık profillerden aldığı fotoğrafları kendi profilinde yayınladı. Bu durum üzerine, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE SONUÇ

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın istinaf başvurusu sonrası Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınmasını göz önüne alarak eylemin suç oluşturmadığına hükmedip beraat kararı verdi.

DOSYANIN YARGITAY’A GİTMESİ

Şikayetçilerin itirazı sonrası dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eylemini Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesi gereğince değerlendirdi ve istinafın beraat kararını bozdu. Bu durumda, kişisel bilgi paylaşımının yasal çerçevede suç sayıldığını belirtti.

KİŞİSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dairenin kararında, bir kişiye ait bilgilerin başkasına verilmesi veya ele geçirilmesinin suç kapsamına girdiğini vurguladı. Ayrıca, herkesin kolayca erişebileceği kişisel bilgilerin de “kişisel veri” olarak kabul edildiğini ifade etti. Kararda, “Kişisel verilerin, ilgili belgeden alınması ya da başka bir nesneye taşınarak sabitlenmesi, kişisel verilerin ele geçirilmesi olarak değerlendirilebilir.” denildi. Davada, sanığın şikayetçilerin izni olmadan paylaşımlarda bulunduğu ve bu durumun “kişisel verileri ele geçirme” kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

TCK 136. MADDEDE NE VAR?

TCK’nın 136. maddesinde, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleri yer alıyor.