Sanık İçin Haksız Tahrik İndirimi Talebi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

6 Kasım 2023’te saat 10.30 sıralarında Canik ilçesinin Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde bir olay meydana geldi. 3 çocuk babası Ferhat Kılıç, kayığıyla balık tutarak geçimini sağlıyordu.

TARTIŞMA VE ATEŞ AÇILMASI

Ferhat Kılıç, komşusu Cemal Çayıroğlu ile telefonda konuştuğu sırada küfretti. Bunun üzerine Cemal Çayıroğlu, Kılıç’ın yanına giderek tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Çayıroğlu, pompalı tüfeği ile Kılıç’a 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kılıç, bu saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Yakalanan Cemal Çayıroğlu, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

DAVA SÜRECİ

Cemal Çayıroğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmada Ferhat Kılıç’ın ailesi, Cemal Çayıroğlu ve avukatları hazır bulundu. Savcı, mütalaasını açıklayarak sanığın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti. Savcı, ayrıca Kılıç’ın hakaret ve tehditte bulunduğunu belirterek sanık için haksız tahrik indirimi istedi.

CEMAL ÇAYIROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Cemal Çayıroğlu, duruşmada “Bana büyük hakaretler etti” diyerek savunma yaptı.