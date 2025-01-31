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Şanlıurfa’da Acil Serviste Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

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Olayın Meydana Gelmesi

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde gerçekleşti. Eyyübiye Mahallesi’nde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Kısa bir süre içinde bu tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahale yapılan 3 yaralı hastaneye götürüldü.

Acil Servisteki İkinci Kavga

Kavga sırasında yaralanan 3 kişinin yakınları, olaydan haberdar olunca hastaneye akın etti. Acil serviste yaralı yakınları arasında gerçekleşen sözlü tartışma, bir anda bıçak ve yumruklarla gerçekleşen bir kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, hastanede tedavi gören hasta ve yakınları büyük panik ve korku yaşadı. Polisin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı. Her iki olayda yaralanan toplamda 5 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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