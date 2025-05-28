Şanlıurfa’da Akrabalar Kavga Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Haydarahmet Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirleriyle husumet bulunan amca çocukları arasında bir tartışma oluştu.

GÖZLEMLENEN ŞİDDETLİ KAVGA

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Jandarma ekipleri kavgayı zorlukla kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine götürüldü.

KURTARILAMAYAN YARALILAR

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olay sonrası jandarma, hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.