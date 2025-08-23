Şanlıurfa’da Elektrik Şirketine YARGITAY Müdahale Etti

DAVA SÜRECİ VE İDDİALAR

Şanlıurfa’da davacı Mustafa Arslantatar, adına herhangi bir abonelik bulunmadığı halde iki tutanak tutulup kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla Yargıtay’a başvurdu. İlk derece mahkemesi, davacının davalı konumundaki Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanıldığına dair kanıtların değerlendirilmesi sırasında hukuki bir hata yaptığı gerekçesiyle davayı reddetti. Davacı dava açmış olmasına rağmen, davalının ispat yükümlülüğünün bulunmadığına ve ispatın davacı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmişti.

DAVALI ŞİRKETİN SAVUNMASI

Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin yapıldığını, tutanakların düzenlendiğini ve kaçak elektriğin fotoğraflarla delillenmiş olduğunu öne sürdü. Bu savunma, davalının elinde bulunan kanıtları sunduğu yönünde bir iddia olarak dikkat çekti.

Yargıtay, ispat yükünün davalıda olduğuna ve yanlış bir değerlendirme ile ispat yükünün ters çevrilerek davanın reddedilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğuna karar verdi. Bu süreçte davanın temyizini kabul eden Yargıtay, davacı lehine, karar üzerinde etkili olmamak kaydıyla ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.

İLERİDEKİ AŞAMALAR

Bundan sonraki aşamada, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarılarına uygun bir şekilde karar verebilir ya da verdiği kararda direnebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyma eğilimindedir.