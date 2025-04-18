Şanlıurfa’da Feci Trafik Kazası Meydana Geldi

ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Bu trafik kazası sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Halil Acar’ın kullandığı 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan’ın yönetimindeki 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Acar’ın aracı takla attı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Kaza sırasında Avi Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar’a acil tıbbi müdahale yapıldı. Olayın ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.