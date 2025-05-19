Şanlıurfa’da İnşaat Ustasına Hırsız Şoku

İNŞAAT USTASINA HIRSIZLIK ŞOKU

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde inşaat ustası Bayram Gilkez, evine döndükten sonra otomobilini kapısının önüne bıraktı. Ancak sabah işe gitmek için aracına gittiğinde büyük bir şok yaşadı.

HIRSIZLAR MALZEMELERİ ÇALDI

Devteşti Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz iki kişi sokağı bir süre gözlemledikten sonra aracın bagajını açtı. İçindeki inşaat malzemelerini tek tek çalan hırsızlar; 5 el matkabı, 4 darbeli matkap, 2 el spirali, bir büyük demir doğrama spirali, 200 metreyi aşkın uzatma kablosu, 3 su terazisi ve çok sayıda matkap ucu ile kayıplara karıştı.

GÖRÜNTÜLER POLİSE ULAŞTI

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin polise ulaşmasının ardından ekipler harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğinden birini tespit ederek yakaladı. Diğer zanlının bulunması için araştırmalar devam ediyor.