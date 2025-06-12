Şanlıurfa’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN HAZIRLIKLARI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu belirlenen adreslere eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen bu adreslerde detaylı arama çalışmaları yapıldı.

ARAMA SONUÇLARI VE GÖZALTILAR

Gerçekleştirilen arama işlemlerinde, samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlenmiş toplamda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 çeşitli çap ve ebatlarda mermi bulundu. Jandarma ekipleri, ele geçirilen silahlar ve mühimmatlar üzerinde gerekli işlemleri başlattı. Operasyon dahilinde toplamda 19 kişi gözaltına alındı.