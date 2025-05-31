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Şanlıurfa’da Sahte Belge Operasyonu: 4 Gözaltı

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ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, İl Jandarma Komutanlığının suçlarla mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Vali, Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basarak ve bunları karşılığında satarak “resmi belgede sahtecilik” yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendiğini aktardı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen aramalarda, 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport ve 2 Suriye geçici kimlik kartının yanında; 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Vali Şıldak, yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

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