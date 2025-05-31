Şanlıurfa’da Sahte Ehliyet Operasyonu: 4 Gözaltı

ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı. Vali, sahte sürücü belgesi basma ve para karşılığında satma eylemine yönelik yapılan operasyonları duyurdu.

GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONUN DETAYLARI

Suruç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “resmi belgede sahtecilik” suçunu işleyen kişilere yönelik müdahale yapıldı. Şıldak, aramalar sonucunda ele geçirilen belgeleri sıraladı. Aramalarda, sahte olarak üretilmiş 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabancanın bulunduğunu bildirdi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER İÇİN ADLİ İŞLEM

Operasyon sırasında yakalanan 4 şüpheli hakkında Vali Şıldak, gerekli adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Jandarmanın kararlılığı ve etkin mücadelesi bu tür suçlarla daha etkin bir mücadele sağlayacak gibi bir izlenim bırakıyor.