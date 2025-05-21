Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu Şanlıurfa’da Başladı

Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyon, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Operasyon, sabahın erken saatlerinde 47 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla başlatıldı.

42 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon sürecinde titizlikle yürütülen aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçiriliyor. İlgili operasyon sonucu toplamda 42 şüpheli gözaltına alınıyor ve sorgulanmak üzere emniyete götürülüyor. Yetkililer, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, bu operasyonun ilçedeki uyuşturucu ile mücadele çabaları açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Benzer operasyonların devam edeceği vurgulanıyor.