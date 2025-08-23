Şanlıurfa’da YARGITAY Elektrik Davası İptal Edildi!

DAVACI MUSTAFA ARSLANTATAR’IN DAVASI YARGITAY’A TAŞINDI

Şanlıurfa’da davacı olan Mustafa Arslantatar, adına bir abonelik bulunmamasına rağmen iki ayrı tutanak ile kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla ilgili davayı Yargıtay’a taşıdı. İlk derece mahkemesi, davacının davalı olduğu Dicle Elektrik tarafından sunulan kaçak elektrik kullanımıyla ilgili delilleri değerlendirirken, hukuken yanlış bir işlem yaptığı için davayı reddetti. Bu durumda, davayı açan Arslantatar’ın ispat yükümlülüğü olduğu yönünde karar alındı.

DAVALI ŞİRKETİN SAVUNMASI

Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına belirtilen sürede itiraz edilmediğini, kaçak elektrik tespitinin yapıldığını, tutanakların da tutulduğunu ve kaçak elektrik kullanımıyla ilgili durumun fotoğraflarla belgelerle desteklendiğini savundu.

Yargıtay, bu süreçte ispat yükünün davalıya ait olduğunu belirleyerek, yanlış bir değerlendirme ile ispat yükünün ters çevrilip, davanın reddedilmesi kararının usul ve kanuna aykırı olduğunu tespit etti.

DAVACININ TEMYİZİ KABUL EDİLDİ

Yargıtay, davacı lehine, karar üzerinde etkili olmamak şartıyla, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti. Bundan sonraki süreçte, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarılarına dayanarak yeni bir karar verebilir ya da mevcut kararında direnebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına uyma eğilimindedir.