Şanlıurfa’da YARGITAY, “Tutanak Yetersiz!” Dedi

DAVA SÜRECİ VE İDDİALAR

Şanlıurfa’da davacı Mustafa Arslantatar, üzerine kayıtlı bir abonelik olmamasına rağmen iki tutanak düzenlenerek kaçak elektrik kullandığı iddiası ile davayı Yargıtay’a taşıdı. İlk derecede yer alan mahkeme, davacının karşı taraf olan Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanıldığına ilişkin kanıtları değerlendirirken hukuki olarak hatalı bir işlem yapıp, davayı reddetti. Davacı, davayı başlatmasına rağmen ispat yükümlülüğünün davalıya değil kendisine ait olduğu yönünde bir karar verildi.

DAVALI TARAFINDAN SUNULAN İSPATLAR

Dicle Elektrik, kaçak elektrik faturalarına gerekli sürede itiraz edilmediğini, kaçak elektrik kullanımı tespitinin yapıldığını, ilgili tutanakların düzenlendiğini ve kaçak elektrik kullanımının fotoğraflarla belgelendiğini savundu.

Yargıtay, ispat yükünün davalı tarafa ait olduğunu belirleyerek, yanlış bir değerlendirme sonucunda ispat yükünün tersine çevrilerek davanın reddi kararının usul ve kanuna aykırı olduğunu vurguladı.

Yargıtay, davacı lehine karar üzerinde etkili olmamak kaydıyla, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti. İlk derece mahkemesi, bundan sonraki süreçte Yargıtay’ın uyarılarına uygun şekilde hareket edebilir veya verdiği kararda direnç gösterebilir. Genel olarak, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına genellikle uymaktadır.