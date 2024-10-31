Şanlıurfa’dan Dünyaya Hicaz Narı İhracı

ŞANLIURFA’DA HİCAZ NARI ÜRETİMİ

Şanlıurfa, yılda 13 bin dekarlık alanda yaklaşık 10 bin ton Hicaz Narı üreterek önemli bir tarım merkezi haline geliyor. Türkiye’de nar üretiminin yüzde 20’sini karşılayan bu bölge, sofralık ve sanayi tipi narların büyük çoğunluğunu ihraç ediyor. Hicaz Narı, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar 30’dan fazla ülkeye gönderiliyor. Kentin ünlü nar çeşidinin hasadı, Balkatan Mahallesi’nde gerçekleştirilen tarla günü ile başladı.

TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Tarla günü etkinliği, bölgenin tanınmış çiftçilerinden Ömer Yıldırım’ın 300 dönümlük nar bahçesinde düzenlendi. Etkinliğe, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mehmet Uçman, teknik personeller ve yaklaşık 100 çiftçi katıldı. İl Tarım Müdürü Mehmet Aksoy, “Şanlıurfa’da meyveciliğe yönelen çiftçi sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

Uluslararası pazara açılan Şanlıurfa narlarıyla ilgili açıklama yapan uluslararası pazarlamacı Bestami Ünsal, “Şanlıurfa’nın narları, Avrupa’da Hollanda ve Almanya’nın yanı sıra Rusya, Ukrayna, Uzak Doğu ülkeleri ve Dubai gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şanlıurfa narı artık dünya sofralarında kendine yer buluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi’nde de nar hasadı başladı.

HASAT VE SOSYAL YARDIM

Burada gerçekleştirilen hasatsız yapılan narlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ekipler tarafından toplanıyor. Bahçede çalışan işçiler, “Günlük 700 TL yevmiye alarak aile geçimimize katkı sağlıyoruz” diyerek durumlarını aktardı. Bu uygulama, hem tarımsal üretimi teşvik ediyor hem de sosyal yardımlaşma açısından önemli bir rol oynuyor.