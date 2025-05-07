Sansar Salvo Hakkında Karar Açıklandı

Ekin Can Arslan tahliye edildi

Ekin Can Arslan, rap müziği sahnesinde Sansar Salvo adıyla biliniyor. Arslan, annesi ve babası için vesayet kararı verilmesinin ardından, babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Üst soya yönelik basit kasten yaralama suçundan tutuklanan Arslan, bugün Anadolu Adalet Sarayı’nda düzenlenen duruşmada hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMAYA BİR İSİM DAHA KATILDI

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, taraf avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede yaptığı savunmada, Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” şeklinde ifade kullandı.

KARGAŞA VE DİĞER AİLE MESELELERİ

Arkadaş çevresindeki ölümleri hatırlatan Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var, tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” dedi. Arslan, video paylaşımını sonrasında sildiğini ve “Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı.” diyerek sözlerine devam etti. Ayrıca, “Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim.” ifadelerini kullandı.

BABA GAZİ ARSLAN’DAN AÇIKLAMA

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” diyerek, komşuların araya girdiğini ve o durum esnasında videonun çekildiğini ifade etti. “Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süresi ve delilerin toplanmış olması durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ı, babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, indirim uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.