Santa Rosa Festivali’nde 2 Türk gözaltında

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖNEMLİ MÜDAHALE

Viterbo’da düzenlenen Santa Rosa Festivali’nde, güvenlik güçleri bir potansiyel saldırıyı başarılı bir şekilde önledi. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), düzenlediği operasyonda 2 Türk vatandaşını makineli tüfek ve çeşitli silahlarla birlikte tutukladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, iki şüpheli saldırı hazırlığında ayrıntılı bir planlama yapmıştı. Festivalde, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile birlikte İsrail büyükelçisi de hazır bulundu. Ayrıca Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’da iş programı dolayısıyla bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi Arianna Meloni de katılımcılar arasındaydı. Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurmak suçundan dava açtı. Savcılar, silah kaçakçılığı olasılığını araştırırken, terör saldırısının da söz konusu olduğunu belirtti.

BARİŞ BOYUN BAĞLANTISI OLASILIĞI

Tutuklanan iki şahsın, daha önce Ocak ayında İtalya’da yakalanıp iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Polis kaynakları, örgütün 3 kişiden oluştuğunu ve içlerinden birinin firarda olabileceğini aktardı. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları belirlendi. Yakalanan şahıslar savcılığa sevk edildi ama sorgu sırasında sessiz kalmayı tercih ettiler. Daha önce Boyun’un, Türkiye’deki bir alüminyum fabrikasına yönelik intihar saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülmüştü. Savcılık yetkilileri, bu girişimin Türk polisinin zamanında müdahale etmesi sayesinde engellendiğini açıkladı.

ARTIRILAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay sonrasında Lazio’daki güvenlik komitesi acil olarak toplandı. Bölgeye özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri yerleştirildi. Baş görevli Luigi Aspromonte, tören esnasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan güvenlik önlemleri, kentin genel atmosferini etkiledi. Macchina di Santa Rosa taşınırken ışıkların açık olması, Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Normalde kapalı ilerleyen törenin bu sefer farklı bir şekilde yapılması, 40 bini aşkın katılımcının protesto etmesine neden oldu. Polis kaynakları, Santa Rosa planının bir şüphelinin takibi sonucu keşfedildiğini bildirdi.

MAKİNELİ TÜFEKLER BULUNDU

Adnkronos’un aktardığı bilgilere göre, tutuklanan iki Türk vatandaşının hareketleri bir ihbar üzerine takibe alındı. Polis, pazar günü saat 14.30 civarında şüphelilere operasyonda bulundu. Biri 22, diğeri 40 yaşında olan şüphelilerin odasında hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör ele geçirildi. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı konusunda yoğunlaştı. Gözaltındaki iki kişinin bir hafta içinde serbest bırakılabileceği öne sürüldü.

POLİSİ TEBRİK EDİYORUM

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli bir şekilde kutlamamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ise, “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından sadece birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi tebrik ediyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi kutluyorum. Umarım bu olay, şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı olur” şeklinde konuştu.