Santa Rosa Festivalinde 2 Türk gözaltında

OLASI SALDIRILAR ENGELLENDİ

Viterbo’daki Santa Rosa Festivali sırasında güvenlik güçleri, potansiyel bir saldırıyı engelledi. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), iki Türk vatandaşını makineli tüfek ve çeşitli silahlarla tutukladı. İtalyan basını, şüphelilerin ayrıntılı bir saldırı planı hazırlayarak etkinliği hedef aldığını belirtti. Festivale katılanlar arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile İsrail büyükelçisi de bulunuyordu. Diğer katılımcılar arasında Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’da bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi ve siyasetçi Arianna Meloni yer aldı. Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla dava açtı. Savcılar, ayrıca silah kaçakçılığı olasılığını ve terör saldırısı ihtimalini de soruşturuyor.

BAĞLANTILAR GÜNDEME GELDİ

Tutuklu iki kişinin, ocak ayında İtalya’da yakalanıp iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği iddia edildi. Polis kaynakları, örgütün üç kişiden oluştuğunu ve bunlardan birinin firar etmiş olabileceğini aktardı. Şüphelilerin, Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Yakalanan iki kişi savcılığa çıkarıldı fakat sorguda sessiz kalmayı tercih etti. Daha önce Boyun’un, Türkiye’de bir alüminyum fabrikasına intihar saldırısı planladığı iddia edilmişti. Savcılık, bu girişimin Türk polisinin müdahalesiyle engellendiğini ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÜKSELTİLDİ

Lazio’daki güvenlik komitesi, olayın ardından acil olarak toplandı. Bölgeye özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri konuşlandırıldı. Baş görevli Luigi Aspromonte, festival sırasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan güvenlik önlemleri, kentin olağan atmosferini etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması sırasında ışıkların açık bırakılması Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Normalde ışıkların kapalı olduğu yürüyüşün bu kez farklı şekilde yapılması, 40 bini aşkın katılımcının protestosuna yol açtı. Polis, Santa Rosa planının şüphelilerden birinin izlenmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

MAKİNELİ TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Adnkronos’a göre, Türk vatandaşlarının hareketleri bir ihbar ile takibe alındı. Polis, pazar günü öğleden sonra şüphelilere operasyon düzenledi. 22 ve 40 yaşındaki şüphelilerin odasında hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör bulundu. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşamadıklarını kaydetti. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerine yoğunlaşırken, gözaltındaki iki kişinin bir hafta içinde tahliye edilebileceği belirtildi.

POLİSİ TEBRİK ETTİLER

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli bir şekilde kutlamamızı sağladı” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından sadece birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi tebrik ediyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli biçimde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi kutluyorum. Umarım bu olay, şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere karşı bir uyarı olur” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.