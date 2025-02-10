Santorini’de Kaçak Yapılar ve Deprem Riski

KAÇAK YAPILAŞMA İLE İLGİLİ ENDİŞELER ARTMAKTA

12 gün içinde 12 bin depremin kaydedildiği adada, gözler artık kaçak inşaatlara ve imara aykırı düzenlemelere çevrildi. Yunan basınında çıkan haberlere göre, bazı iş insanları doğal güzellikleri hiçe sayarak kamuya ait arazilere “şeytani tüneller” kazdırarak gizli geçitler oluşturuyor. Bu yöntemle yamaçlardaki doğal dengeyi bozan odalar inşa edenlerin, bölgedeki heyelan riskini artırdığı ifade ediliyor.

GİZLİ GEÇİTLER VE YALANCI BAĞLANTILAR

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Santorini’de aşırı yapılaşmanın adanın doğal yapısını tahrip ettiğini ve depreme karşı daha savunmasız hale getirdiğini bildiriyor. Haberde, bazı otel sahiplerinin adanın nispeten düşük değere sahip bölgelerinden arazi alarak yasadışı tünellerle lüks manzaralı yerlere bağlantılar kurduğu aktarılıyor. Özellikle Oia yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş insanının, 1990 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne aykırı olarak turistik bir konaklama tesisi inşa ettiği vurgulanıyor. Yasalar gereği bu bölgede yeni yapılaşmaya izin verilmezken, ilgili kişi yeraltı tünelleri kazdırtarak adanın Caldera manzaralı bölgesine gizlice odalar ekletti.

HUKUKİ VE EKOLOJİK RİSKLER

Gazeteye bilgi veren ve uzun yıllar Ege ile Çevre Bakanlıklarında şehir planlama konusunda danışmanlık yapan Elsa Vagianou, bu tür kaçak yapıların sadece hukuki değil, aynı zamanda ekolojik bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Vagianou, “Bölgedeki kontrolsüz tünel kazıları ve kaçak odalar, adanın jeolojik yapısını tehlikeye sokuyor. Bu tünellerin heyelan riskini artırması kaçınılmaz” açıklamasını yapıyor.

İMAR SKANDALI SONRASI ÖNLEMLER ALINDI

Santorini’deki imar skandalının gün yüzüne çıkmasının ardından Çevre ve Enerji Bakanlığı, 2025 yılı sonuna kadar Kaldera bölgesindeki yapı ruhsatlarını askıya aldı. Ayrıca, turistik işletmeler ve restoranlar için statik yeterlilik etüdü zorunluluğu getirildi. Ancak, bu önlemlerin yıllardır süregelen kaçak yapılaşmayı ne ölçüde durduracağı hakkında belirsizlik devam ediyor. Santorini’nin muhteşem doğal manzaralarını göz ardı ederek inşa edilen yasadışı tüneller ve kaçak yapılar, adanın estetik değerini ve aynı zamanda bölgenin güvenliğini tehdit ediyor.