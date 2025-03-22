Santorini’de Sismoloji Merkezine Hırsızlık Şoku!

SANTORİNİ ADASI’NDA DEPREM GÖZLEM MERKEZİNE VANDALİZM ŞOKU

Şubat ayından bugüne kadar 23 binden fazla depremle sarsılan dünyaca ünlü Santorini Adası’nda depremleri ve bölgedeki su altı yanardağını gözlemlemek için kurulan Sismoloji Merkezi’ne yönelik yapılan hırsızlık, ülkeyi derin bir üzüntüye boğdu. Deprem profesörü Kostas Papazachos, bu durumu kamuoyuna duyurarak “Bu bir vandalizm, çünkü genellikle insanlarda bu tür merkezlere yönelik duyarlılık vardır ve zarar verilmez” diye belirtti.

Santorini Adası’nın Vlychaada bölgesinde 11 Şubat 2025 tarihinde hizmete giren Sismoloji Merkezi’nin güneş enerjisi aküsü ve teknik ekipmanlarının çalınması, hem yerel halk hem de ülke genelinde büyük bir şok etkisi yarattı. Merkez, Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden Litosfer Fiziği, Sismoloji ve Uygulamalı Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos tarafından kuruldu. Papazachos, “Bölgedeki sismik ve volkanik titreşimleri izleyen merkeze gittiğimizde, istasyonun tahrip edildiğini ve güneş enerjisi sistemi ile bazı teknik ekipmanların çalındığını gördük” dedi.

SİSMOLOJİ MERKEZİ’NİN VERİ KESİNTİSİ

Prof. Kostas Papazachos, “Sismoloji Merkezi’nden aldığımız veriler bir gece aniden kesildi. Merkeze gittiğimizde, güç kaynağıyla ilgili tüm malzemelerin, güneş panellerinin, pillerin, şarj cihazlarının vb. çalındığını ve istasyonun tahrip olduğunu gördük. İstasyonların çoğu, depremleri kaydedebilmek için kırsal kesimlerde, insanlardan uzakta ve sessiz yerlerde kuruluyor. Bu nedenle, elektrik kullanmadan bağımsız olarak çalışabilmeleri için güneş panellerine ve pillere ihtiyaç duyuyorlar. Sismik istasyonlarda bu tür vandalizm olayları son derece nadirdir veya hiç yaşanmaz, çünkü toplumda ülkenin sismik izlemesi açısından bu makinelere karşı bir duyarlılık var” şeklinde konuştu.