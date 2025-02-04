Santorini’den Kaçış: Depremler Günlerce Sürebilir

EGE DENİZİ’NDE DEPREM ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen 400’den fazla deprem, halkta endişe yaratmaya devam ediyor. Türkiye’ye en yakın olan sarsıntı, 140 kilometre mesafede kaydedildi. Son 24 saatte, 35 tanesi 3, 9 tanesi 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 44 deprem yaşandı. Bu bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite gözlemlenmişti ve söz konusu 14 aylık süreç, herhangi bir volkanik aktiviteyle sonuçlanmamıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2025’ten bu yana Ege Denizi’nde yoğunlaşan deprem sayısının 400’ü aştığını duyurdu. Bugüne kadar kaydedilen en büyük sarsıntı ise 4,8 büyüklüğündeydi. Bugün saat 05.46’da, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi ve depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik yüzünden İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verme kararı alındı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Depremler sebebiyle Yunanistan’ın turizm cenneti Santorini Adası’ndan tahliyeler devam ediyor. Santorini’den tahliye edilen vatandaşlar, feribotlarla Pire Limanı’na ulaşıyor. Naftemporiki gazetesinde yer alan bilgilere göre feribot şirketleri, sakinlerin ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için acil rotalar planladı. Ayrıca Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi’deki okulların tüm hafta kapalı olacağı belirtildi. Sivil savunma ve havadan kurtarma ekipleri sahada teyakkuz halinde bekliyor.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

NTV’de aktarılan habere göre, Kathimerini gazetesine konuşan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, sarsıntıların büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 6’ya ulaşmasının çok muhtemel olmadığını söyledi. Lekkas, 5.5 büyüklüğünde bir depremin ana deprem olarak kabul edilebileceğini ifade etti ve bunun iyi bir gelişme olduğunu vurguladı. Sallantıların, sismik aktiviteyi rahatlatacak daha güçlü bir deprem olmadığı sürece devam etmesi bekleniyor. Planlama örgütü, yoğun sismik hareketliliğin haftalar olmasa bile günler boyunca sürebileceği öngörüsünde bulundu.