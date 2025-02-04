Santorini Tahliyeleri Devam Ediyor: Uzun Sürebilir

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLER ENDİŞE YARATIYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen 400’den fazla deprem, endişe yaratmaya devam ediyor. Son kaydedilen sarsıntı, Türkiye’ye 140 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Geride kalan 24 saat içinde 35’i 3, 9’u 4 büyüklüğünde toplamda 44 deprem kaydedildi. Daha önce 2011-2012 yıllarında aynı bölgede benzer sismik aktivite yaşanmış, bu süreçte herhangi bir volkanik aktivite gözlemlenmemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2025 tarihinden bu yana Ege Denizi’ndeki deprem sayısının 400’ü aştığını duyurdu. Sismik hareketlilik, deprem fırtınası şeklinde gelişiyor ve bugüne kadar kaydedilen en büyük deprem 4,8 büyüklüğünde oldu. Bugün 05.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi ve depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, başkanlığında yapılan toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Depremler sonrasında Yunanistan’ın turizm cenneti Santorini Adası’nda tahliyeler sürüyor. Santorini’den tahliye edilen vatandaşlar feribotlarla Pire Limanı’na ulaştı. Naftemporiki gazetesine göre, feribot şirketleri, sakinlerin ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için acil rotalar planladı. Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi adalarındaki okulların hafta boyunca kapalı kalacağı bildirildi. Sivil savunma ve havadan kurtarma ekipleri, sahada teyakkuz halinde bekliyor.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

NTV’de yer alan habere göre, Kathimerini gazetesine konuşan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, sarsıntıların büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 6’ya ulaşmasının çok mümkün olmadığını açıkladı. Lekkas, 5.5 büyüklüğündeki bir depremin ana deprem olarak kabul edileceği için olumlu bir gelişme olacağını belirtti. Sallantıların, sismik faaliyeti rahatlatacak daha güçlü bir deprem meydana gelmediği sürece durması beklenmiyor. Planlama örgütü, yoğun sismik hareketliliğin haftalar olmasa bile günler boyunca devam edebileceğini öngördü.